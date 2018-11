Retta rifle mot politiet

Ein mann frå Sunnmøre er dømt til fengsel i åtte månader for ein rekke lovbrot. Det grovaste lovbrotet var at mannen i slutten av 40-åra retta ei skarpladd rifle mot ein politibetjent under ein arrestasjon. Mannen var full og truande, noko som gjorde at sambuaren til mannen kontakta politiet. Mannen retta så våpenet mot politiet då dei kom til bustaden hans og det blei eit basketak mellom han og ein politibetjent. Mannen blei også dømt for fyllekøyring og uaktsam køyring i forkant av arrestasjonen, uforsvarleg oppbevaring av våpen og ulovleg sal av våpen.