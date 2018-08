Retta rifle mot politibetjent

Ein mann frå Sunnmøre er tiltalt for å ha retta ei skarpladd rifle mot ein politibetjent då betjenten skulle arrestert han i november i fjor. Pågripinga skjedde i etterkant av at mannen hadde køyrd bil medan han var rusa og enda opp med å køyre i grøfta. Mannen i 40-åra er også tiltalt for oppbevaring og bruk av narkotika, og for å ha selt ei rifle til ein person som ikkje hadde våpenkort.