Resultathopp for Warholm

OL-vinneren Karsten Warholm traff blink også økonomisk i fjor. Selskapet hans økte resultatet markant sammenlignet med 2021. Sunn Vekst AS er heleid av hekkeløperen Warholm og endte 2022 med et resultat på 2,7 millioner før skatt. Det er opp fra 1,8 millioner året før, melder E24. Årsregnskapene til Sunn Vekst viser at selskapet oppnådde driftsinntekter på 7,5 millioner kroner mot 5,8 millioner kroner året før. Sunn Vekst lønnet tre årsverk i 2022 og betalte ut lønninger for 4 millioner kroner. Ved nyttår hadde selskapet nær 1,6 millioner kroner i markedsbaserte aksjer.