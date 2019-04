Restskattsnitt på 24.000 kroner

4,9 millioner får tilgang til skattemeldingen i dag. I Møre og Romsdal har 147.490 personer fått en foreløpig skatt til gode på i gjennomsnitt 11.467 kroner, mens 37.132 har fått en foreløpig restskatt på 24.287 kroner i gjennomsnitt. Frist for innlevering av skattemeldingen er 30. april for lønnstakere og pensjonister og 31. mai for næringsdrivende.