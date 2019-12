Respektlaust å legge ned

I ettermiddag kom den endelege avgjersla på at det vidaregåande tilbodet i Vanylven kommune blir lagt ned, det betyr at ungdommane som bur der, må flytte på hybel når dei er ferdig med ungdomsskulen. – Vi føler oss nedprioriterte og meiner det er respektlaus mot ungdommen her i Vanylven, seier Hanna Linea Torvanger, som er elevrådsrepresentant. Ho stiller også spørsmål om korleis skulane skal følgje opp dei som har flytta på hybel.