Reserveferje er på veg

Fjord1 vil sette inn reserveferge på strekninga Solhomen - Mordalsvågen fra klokka 15.30 i dag. Det opplyser rederiet til Romsdals Budstikke. I så tilfelle vil dette bety at sambanda Solholmen - Mordalsvågen og Aukra - Hollingsholmen vil gå som normalt fra denne tid. Operativ leder Simen Reksten Solheim i Fjord1 sier til Romsdals Budstikke at det har vært problemer med å bemanne reserveferga på et tidligere tidspunkt.