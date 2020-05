Remøy vant over Røkke

Selskapet Rimfrost ved Stig Remøy i Herøy har vunnet ankesaken mot Aker BioMarine når det gjelder teknologien som var om bord i fiskebåten Juvel som fisket krill. Aker kjøpte båten av Rimfrost og mente de også hadde kjøpt retten til teknologien om bord. Men nå har Aker BioMarine tapt og må også betale saksomkostningene, melder Sunnmørsposten. – – Dette er en full seier og en gledens dag for Rimfrost. Dommen i tingretten var knusende for Aker, og lagmannsretten forsterker dommen ytterligere. Jeg ser at Aker uttrykker overraskelse over dommen. Det gjør ikke vi. Den er som forventet, sier hovedeier Stig Remøy i Rimfrost i en pressemelding.