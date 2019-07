Remmer forlater Molde

Den danske høyrebacken Christoffer Remmer forlater Molde til fordel for belgiske Westerlo. Det bekrefter den belgiske klubben på sitt nettsted tirsdag. Remmer har signert en treårskontrakt med klubben, som spiller på nivå to i Belgia. 26-åringen har spilt i Molde siden overgangen fra FC København i august 2016. Dansken fikk 75 kamper for Molde.