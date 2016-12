Rem-sjefen slutter etter fusjonen med Solstad

– I en periode framover vil jeg bruke mer tid på familien før jeg bestemmer meg for hva jeg skal gjøre, sier Ola Beinnes Fosse til NRK Møre og Romsdal.

Jakter på ny sjef

Solstadgruppen starter nå arbeidet med å finne en erstatter for Fosse. Viseadministrerende direktør Sven Stakkestad sier at selskapet allerede er i gang med å finne en løsning.

– Aktiviteten i Fosnavåg kommer til å ligge på samme nivå som i dag slik vi har lovt. Den videre utviklingen er selvfølgelig avhengig av markedssituasjonen innen offshore, understreker Stakkestad.

Fra DNB til Rem

Ola Beinnes Fosse jobbet tidligere som finansanalytiker i DNB. I vår ble han ansatt som finansdirektør i Rem Offshore.

Da det ble klart at Rem Offshore ville bli fusjonert inn i Solstad-gruppen så gikk først eieren Åge Remøy ut av selskapet, og like etter var det også slutt for administrerende direktør Arild Myrvoll. Det var da Ola Beinnes Fosse ble konstituert som ny administrerende direktør.

– Alt ble snudd på hodet. En viktig grunn til at jeg tok jobben i Rem var at jeg ville samarbeide med Åge Remøy og Arild Myrvoll. Når begge to forsvant og Rem Maritime AS nå er en del av Solstad Offshore Group, så blir ikke jobben like spennende. Det er på tide å se seg om etter noe nytt, sier Fosse.

Rem blir i Fosnavåg

Ola Beinnes Fosse tror at Solstadgruppen vil holde løftet om å beholde vesentlige deler av virksomheten i Fosnavåg også i framtida.

– De signalene vi har fått tyder ikke på at alt blir sentralisert til Karmøy. Det er positivt for offshoremiljøet på Sunnmøre, sier Fosse.

Ola Beinnes Fosse og familien bor nå i Ulsteinvik. Der blir de boende inntil videre.