Rem Offshore utvidar flåten

Rem Offshore i Herøy kjøper to nye forsyningsskip og er no oppe i ni skip etter kjøpet av skipa «Brage Supplier» og «Brage Trader» frå Bergensbaserte investorar i kommandittselskapet Brage Supplier KS. Det skriv nett.no. Administrerande direktør, Fredrik Remøy i Rem Offshore, seier til nettavisa at selskapet reknar med å kjøpe fleire skip og tilsette fleire folk framover.