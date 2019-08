Rekordtidlig sanking av sau

Tirsdag startet rekordtidlig sanking av sau på Finnset i Eikesdalen i Nesset. Sauebonde Nikolai Finset har vært en av de hardest ramma med tap opp i 30 prosent av de 500 sauene han sender på beite. I går starta han sanking fordi han ikke lenger vil risikere enorme tap på grunn av jerven. – Vi har aldri hatt noen som har sanka så tidlig som 6. august, sier seniorrådgiver i Landbruksavdelinga hos Fylkesmannen, Marianne Aas Halse. Hun sier de setter av 700.000 kroner årlig til frivillig tidligsanking og at det er et effektivt virkemiddel for å hindre tap av lam og hindre lidelser.