Rekordtemperatur i Rauma

Månedstemperaturen for hele landet lå 1,7 grader over normalen i august, melder Meteorologisk institutt. Høyeste maksimumstemperatur, 30,6 °C, ble registrert 28. august på Kamshaugen målestasjon i Åndalsnes i Rauma. Dette er ny rekord for seneste dato med tropevarme i Norge. Den gamle rekorden var 26. august fra 1947. Det er sjelden månedens høyeste temperatur blir registrert så sent som den 28.