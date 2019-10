Rekordstor ordrebok

Kongsberg Gruppen har nå en rekordhøy ordrereserve på over 34 milliarder kroner og det går også godt med Kongsberg Maritime. – Kongsberg Maritime har en ordrereserve på over 13 milliarder, noe som er solid i et krevende marked, sier konsernsjef Geir Håøy i Kongsberg Gruppen i en pressemelding. Kongsberg Gruppen har gjennomført flere kutt. I september fikk 130 ansatte i Kongsberg Maritime på Sunnmøre beskjed om at de mister jobben.