Rekordsmitte i Ålesund

Ålesund har registrert det høgaste talet på koronasmitta på eitt døgn under pandemien. I går fekk dei stadfesta 26 nye smitta, og aldri før har så mange blitt smitta på eitt døgn i sunnmørsbyen. Dette fører til stenging av Torvteigen barnehage og to grupper i karantene. også 8. trinn ved Blindheim ungdomsskule er i karantene. Kommuneoverlege Olav Mestad seier i ei pressemelding at hurtigtesta er venta til Ålesund i løpet av veka. For sju av dei 26 smitta siste døgnet er smittevegen så lang usikker eller ukjend, opplyser kommunen.