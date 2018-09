Gamle rekorder ble knust denne sommeren. På tre måneder har Norge solgt gass tilsvarende tre ganger norsk vannkraftproduksjon til EU. Verdien av gassen har aldri vært høyere.

Administrerende direktør Frode Leversund (t.h.) i kontrollrommet på Gassco, operatør for den norske gassinfrastrukturen. Det inkluderer rørledninger, prosessanlegg i Norge og mottaksterminaler i Tyskland, Belgia, Frankrike og Storbritannia. Foto: Roar Strøm / NRK

– Vi har aldri levert så mye gass fra norsk sokkel før. Vi har levert 37 milliarder standard kubikkmeter gass, forteller administrerende direktør Frode Leversund hos Gassco, som er operatør for den norske gassinfrastrukturen.

Rekordår i fjor

Og rekordsommeren etterfølger rekordåret 2017. I løpet av fjoråret transporterte Gassco 117,4 milliarder standard kubikkmeter gass. Dette er den klart høyeste eksporten gjennom 40 år med norsk gasseksport.

Bare på tre år har leveransen steget med over 16 milliarder.

Og nå ligger an til at 2018 blir minst like bra som i 2017.

– Det er for tidlig å si nøyaktig hvor vi havner i år, men vi forventer et nytt godt år, sier Frode Leversund.

– Norge er en mammut

ENORME VOLUM: Bjarne Schieldrop tror folk flest ikke skjønner hvor store Norge er innen gasseksport. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Det er vanskelig for nordmenn flest å forstå hvor store Norge faktisk er på gass, ifølge Bjarne Schieldrop, sjefstrateg for råvarer i Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).

For Norge er ekstremt store på gass også på verdensbasis, ifølge Schieldrop.

– Vi snakker om enorme volum. Norge er en ekstremt stor gasseksportør. De fleste vet nok at Russland er størst. Men ikke mange er klar over at Norge ligger helt i toppen. Ja, Norge er en av mammutene i global sammenheng, forklarer sjefstrategen.

Kontrollrommet til Gassco på Karmøy er strengt overvåket. Her styres produksjonen fra 50 forskjellige gassfelt i Norskehavet fra 35 ulike selskap døgnet rundt. Foto: Roar Strøm / NRK

NRK fikk komme inn i kontrollrommet hos Gassco på Karmøy, som er strengt sikret og bare noen få slipper inn i.

Her blir store deler av den norske velferden i olje- og gassnasjonen Norge sikret via kontakt med 50 ulike gassfelt på norsk sokkel og solgt videre ut til Europa.

I kontrollrommet ligger ansvaret for millioner av kunder ute i andre europeiske land, som er avhengig av gassen til industri, samt lys og varme i sine hjem.

Leder i kontrollrommet på Gassco, John Kristian Økland og administrerende direktør Frode Leversund. Foto: Roar Strøm / NRK

Erstatter kull med gass

Akkurat nå blir det produsert og solgt gass for mellom 30–40 millioner kroner i timen – mye på grunn av den skyhøye gassprisen.

Ifølge Leversund skyldes veksten at egenproduksjonen av gass i Europa har gått ned, og at stadig flere land erstatter kull med gass.

– En gassleveranse i løpet av et år, tilsvarer ni til ti ganger vannkraftproduksjonen i Norge. Tre dager med norsk gassproduksjon kan opprettholde hele strømbehovet i Oslo i ett år.

Se reportasjen fra NRK sitt unike besøk i kontrollrommet til Gassco. Du trenger javascript for å se video. Se reportasjen fra NRK sitt unike besøk i kontrollrommet til Gassco.

PS. Om kort tid slippes enda mer gass ut i markedet når Aasta Hansteen-feltet vest for Bodø blir koblet til landanlegget Nyhamna i Aukra i Møre og Romsdal.

Aasta Hansteen-feltet skal ligge vest for Bodø. Her ser vi slepinga fra Stord i april. Foto: Espen Rønnevik/Roar Lindefjeld / Statoil