Rekordresultat, men usikker fremtid

Aluminiumsbedriften Hydro Sunndal hadde et overskudd før renter og Skatt på 291 millioner kroner de første tre månedene i år. Dette er det beste noensinne, sier en fornøyd fabrikksjef Roar Ørsund. Han sier at stabil drift, kvaliteten og lav pris på råvarene og svak kronekurs har bidrat til resultatet. Men korona-pandemien skaper stor usikkerhet om fremtiden. Norske aluminiumsverk opplever et betydelig fall i etterspørselen, særlig fra den europeiske bilindustrien.