Rekordresultat i Sunndal

Hydro Sunndal har notert seg for eit rekordresultat for eit kvartal, og årsaka er høge prisar for aluminiumsprodukt og svak kronekurs mot dollar. Resultatet gir motivasjon for heile fabrikken, seier Roar Ørsund. Fabrikksjefen er glad for signal frå den nye regjeringa om stabile rammevilkår for industrien.