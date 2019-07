Rekordopptak på Høgskolen i Molde

1536 personar har fått tilbod om å studere på Høgskolen i Molde, viser tal frå Samordna opptak. Det er ein auke på 25 prosent frå i fjor. Nysatsingar som IT og digitalisering, og deltidsutdanning i sjukepleie, men også større interesse for fagområde som juss og idrett står for mykje av veksten, ifølge ei pressemelding frå høgskulen. Nær dobbelt så mange får tilbod om å studere ved campus i Kristiansund, på grunn av at det er starta fleire studium der.