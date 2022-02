Rekordmild og blaut januar

Meteorologisk institutt melder om ein januartemperatur for heile landet på 1,7 grader over det som har vore gjennomsnittet dei siste 30 åra. Sunndalsøra fekk den høgaste temperaturen då dei målte 13,6 grader den 24. januar. Det blei også ein svært våt månad, med størst avvik i Trøndelag, Møre og Romsdal og Innlandet. Der fall det to til tre gonger meir nedbør enn normalen.