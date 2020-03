Rekordmange videokonsultasjoner

På grunn av koronaviruset har Helse Møre og Romsdal gjennomført rekordmange videokonsultasjoner den siste uka, der det har vært mulig for pasienten. IKT-sjef i foretaket, Odd Arne Maridal, sier dette har vært et kjempeløft for den digitale utviklinga. Han mener dette vil gi foretaket verdifull erfaring når man skal satse på digitale løsninger framover, og kan blant annet gi pasienter med lang reisevei til sykehuset en lettere hverdag.