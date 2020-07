Rekordmange tok båtførerprøven

9359 personer bestod båtførerprøven i juni. Dette er en økning på nesten 60 % sammenlignet med i fjor, og det høyeste tallet noensinne i juni. – Det er veldig gledelig at det er stor interesse for å skaffe seg nødvendig kompetanse for fritidsbåt, sier fungerende sjøfartsdirektør, Lars Alvestad.