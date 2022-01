Rekordmange søknader

Aldri før har Kulturminnefondet mottatt så mange søknader på ett år. I Møre og Romsdal var det en økning på over 40% i 2021 sammenlignet med året før. Dette førte igjen til at Kulturminnefondet ga støtte til 44% flere prosjekter enn året før. Blant de som fikk støtte var Tampenbuda som fikk tilsagn på en million kroner for å gjøre om den siste sjøboden i Hareid om til et opplevelsessenter for mat med utstillinger og restaurant