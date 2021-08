Onsdag kveld gikk alarmen igjen. Ei jente hadde kommet bort fra turfølget sitt i Hustadvika kommune og turfølget trengte hjelp for å finne henne igjen.

Situasjonen løste seg raskt, men mannskapene rakk bare så vidt å avslutte før ny melding tikket inn. Denne gangen var en gutt savnet i et annet turområde i samme kommune.

At det er travelt er blitt den nye normalen for Røde Kors i Møre og Romsdal. Denne sommeren har de rekordmange ganger måtte slippe det de har i hendene og forlate jobb og familie for hjelpe folk i fjellet.

I mai, juni og juli i år har de utført flere oppdrag enn de hadde i hele 2020.

– Vi ser at hjelpekorpsene i resten av landet har en normal sommer når det gjelder antall aksjoner, så dette er veldig spesielle tall, sier operativ leder i Møre og Romsdal Røde Kors Trond Inge Larsgård.

Trond Inge Larsgård er operativ leder for Røde Kors i Møre og Romsdal. Han har 500 godkjente medlemmer som kan rykke ut, men i år har det blitt travelt. Foto: Synnøve Hole / NRK

Merker slitasje på mannskapene

Det gleder Røde Kors at ekstra mange bruker naturen og går i fjellet denne sommeren, men det gjenspeiles i statistikken.

På tre måneder har de bidratt på 145 oppdrag, i samme periode i 2020 var tallet 58.

Oppdragsmengden de ser i år er helt på grensa til hva de kan klare å håndtere.

– Det er krevende når det blir så mye. Noen skal ha ferie og folk skal på jobb. Men heldigvis har vi mange flinke damer og menn som stiller opp og er med å hjelpe å løse oppdragene.

MANGE OPPDRAG: Frivillige fra Røde Kors fraktet Ann Magrit Grønningsæter ned fra Holsfjellet i Ålesund i fjor etter at hun brakk ankelen på tur. Jarle Bjørge Øverland, nestleder i Landsråd Hjelpekorps sier de har mye å gjøre om sommeren, og er glad for at turfolk hjelper til når det trengs. Foto: Svein Ola Egseth / Privat

Må kalle ut mannskap over et større område

Når oppdragene tikker inn fra enten politiet eller AMK blir medlemmene oppringt fra Røde Kors sin alarmtelefon. Etter kort tid vil de få oversikt over hvor mange som kan stille. Denne sommeren har de flere ganger måttet kalle ut flere hjelpekorps fordi de mangler nok folk i det direkte berørte området.

Larsgård har denne sommeren selv rykket ut hver uke, også mens han hadde ferie.

– Merker dere slitasje når det blir så voldsomt?

– Ja, vi gjør det. Vi ser at noen synes det blir mye og at de melder at de kan komme litt senere, og ikke umiddelbart. De avventer situasjonen for å se hvordan det går før de rykker ut, og det er kanskje en naturlig prosess når man får såpass mange oppdrag som vi har, at noen må prioritere jobb og familie av og til.

– Når er grensa nådd for hvor mange oppdraget dere kan klare å ta unna?

– Den grensa er nådd når vi ikke har noen som klarer å stille lenger. Heldigvis har vi mange dedikerte folk som har dette som livsstil og stiller opp uansett når det måtte være. Så jeg tror vi skal klare å håndtere ett høyt trykk utover høsten også selv om det begynner å bli mye nå, sier Larsgård.

For mange frivillige er det blitt en livsstil å alltid være klar til å rykke ut når alarmen går. Foto: Røde Kors

Oppfordrer til bedre fottøy

Røde Kors understreker at det er viktig at folk varsler når de trenger hjelp, men minner også om små grep man kan ta selv for å få en bedre turopplevelse. Han oppfordrer alle til å sjekke værmeldingen før de går på tur, til å ha med mat og drikke, pakk ekstra klær og ha på godt fottøy.

– Ankelskader er noe vi ser hele tiden, så god støtte på ankelen vil være forebyggende, sier Larsgård.

I tillegg oppfordrer Larsgård alle som kunne tenke seg å bidra om å melde seg til sitt lokale hjelpekorps.

– Vi ser at oppdragsmengden er økende, og dess flere folk vi har til å bistå, jo bedre er det for dem som er forulykket.