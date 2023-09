Rekordmange har forhandsstemt

I dag er det siste dagen det er mulig å forhåndsstemme til kommune- og fylkestingsvalget.

Og det har vært rekord i tallet på folk som har forhåndsstemt i år. Over en million av oss har stemt på forhånd.

Valgforsker Bjarte Folkestad ved Høgskulen i Volda sier forhåndsstemming kan ha innvirkning på valget.

– For det første betyr det at valgkampen blir mye lenger, folk stemmer mye tidligere enn før. Det betyr også at mange bestemmer seg mye tidligere enn før. Det kan ha innvirkning på valgkampen og det kan bety at partiene må mobilisere mye tidligere. Men det kan også bety at det kommer saker etter at folk har stemt som vil få betydning, sier Folkestad.

Selve valgdagen er på mandag.