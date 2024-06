Rekordmange fullfører vidaregåande opplæring

Aldri har så mange fullført videregående opplæring, skriver Møre og Romsdal fylkeskommune på sine nettsider.

Tallene for Møre og Romsdal viser at 83,4 prosent av de som startet på vidaregående i 2017 gjennomførte med studie- eller yrkeskompetanse innen fem-seks år.

Tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at fullføringa har økt år for år. Økningen for Møre og Romsdal har vært på vel ti prosentpoeng i perioden.

– Den gledelige utviklinga har både elevene, lærlingene og alle som jobber med videregående opplæring all grunn til å være stolte av, sier kompetanse- og næringsdirektør Erik Brekken.