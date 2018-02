Rekordmange får frådrag på skatten

Rekordmange norske bedrifter får frådrag på skatten for å drive med forsking og utvikling, skriv Nærings- og fiskeridepartementet i ei pressemelding. Nye tal viser at talet aktive prosjekt i Møre og Romsdal auka med 9 prosent det siste året. Det blir forska mest på hav og sjømat. Dei største prosjekta i fylket er drive fram av Sølvtrans Rederi As, Alpa As, Pharma Marine As, Havbryn As og As Havstrand.