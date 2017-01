Rekordeksport av norsk sjømat

I fjor eksporterte vi norsk sjømat for over 91,6 milliardar kroner. Laks stod for nesten to tredelar av den totale sjømateksporten. Historisk høg pris på laks og aure i året som gjekk samt lav kronekurs gjer at vi har rekordinntjening på norsk sjømat i 2016. Alt ligg til rette for vekst i 2017.