Reknar med større underskot



Helse Møre og Romsdal varslar at det økonomiske resultatet for 2019 kan bli 10 millionar kroner dårlegare enn det som har vore kjent til no. Like før jul sende føretaket ein rapport til Helse Midt-Noreg som viser at prognosen for underskotet er auka frå 80 millionar til 90 millionar kroner ved årsskiftet.