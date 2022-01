Reknar med at Surna når 300 kubikk/s

Statkraft køyrer full produksjon i Trollheim kraftverk for å skape plass i dammene til regnet som kjem. Dei reknar med at elva Surna i Surnadal kjem til å nå ei vassføring på ca. 300–350 kubikk i sekundet i løpet av morgondagen. – Det vil den nok tole, men det er veldig bra om den ikkje blir større, seie produksjonssjef i region midt, Kåre Hønsi. I november nådde Surna 510 kubikk i sekundet, men denne gongen er det is i øvre del av elva i tillegg. Det utgjer fare for til dømes ispropp.