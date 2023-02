Rekkverk til veranda har blåst ned

Politiet har rykket ut til Aspøya i Ålesund hvor en kortvegg eller deler av en veranda har blåst av og ned på fortauet. Det er ingen som er skadet.

Politiet opplyste like etterpå at de var ferdig på stedet. Det var kun et rekkverk til veranda som hadde blåst ned på fortauet.