Rekdal tilbake på Color Line

Geir Frigaard og Kjetil Rekdal hadde måndag føremiddag si første trening på Color Line. For Rekdal var det over ti år sidan sist han hadde treningsansvaret for Aalesunds Fotballklubb. Han ventar full lojalitet frå spelarane og at heile klubben drar i same retning for å berge plassen i 1.divisjon. – Det er det einaste fokuset no, seier Rekdal.