Rekdal til TV

Kjetil Rekdal blir TV-ekspert for Discovery når Eliteserien starter . Det bekrefter Rekdal selv, som sier han er glad for at Eurosport kom på banen etter at han ga seg i Vålerenga. –Dette var det beste tilbudet, selv om jeg også har fått flere andre tilbud de siste dagene. Nå retter jeg fokus fremover og gleder meg voldsomt til første serierunde, sier Kjetil Rekdal.