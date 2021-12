Rekdal på Rosenborgs liste

Etter det Adresseavisen erfarer er Kjetil Rekdal på lista over aktuelle kandidater for RBK-jobben. Ifølge avisen har han allerede snakket med Nils Arne Eggen. Rekdal tok over HamKam i fjor vår, da klubben slet i bunnen av tabellen. I år har han ført klubben tilbake til Eliteserien.