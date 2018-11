Rekdal gir Start håp om cupfinale

Start-trener Kjetil Rekdal har definitivt historien på sin side før torsdagens semifinale i cupen mot Rosenborg. Han vant cupfinalen med Molde som spiller, som spillende trener i Vålerenga og to ganger som trener for Aalesund. Start har ikke spilt cupfinale i løpet av 113 år. Nå håper de at Rekdal kan bryte «forbannelsen» med sine mange store prestasjoner i cupen.