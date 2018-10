Reiten med to målgivende

Sunndalingen Guro Reiten hadde to målgivende pasninger da Lillestrøm slo danske Brøndby 2-0 i Mesterligaen i kveld. Dermed er Lillestrøm klar for kvartfinalen. Begge målene kom i andre omgang. Den første kampen mellom de to lagene endte uavgjort 1-1. Cecilie Fiskerstrand fra Sula sto i mål for Lillestrøm.