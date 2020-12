Reiten herja på vingen

Guro Reiten klatra nyleg på ei eksklusiv liste over verdas beste fotballspelarar. Onsdag viste ho at ho høyrer heime der då Chelsea vann i meisterligaen, og Reiten herja på vingen. Nordmøringen blei nyleg kåra til verdas 46. beste fotballspelar av The Guardian. Mot Benfica var Reiten involvert i mykje, både med avslutningar etter å ha vist fram farta, og med eit frisparkforsøk. Reiten var også nest sist på ballen ved Chelseas to første mål i 3-0 sigeren.