Reiten berget uavgjort

Guro Reiten berget uavgjort for Chelsea i mesterligakampen mot Real Madrid i går. Reiten skaffet straffespark og scoret selv på straffesparket - etter at ballen traff stolpen, ryggen til keeperen og deretter gikk i mål. Uavgjort betyr at Reiten og Chelsea tok et langt skritt mot avansement.