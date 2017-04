De har reist i nesten to dager. Prosjektet er basert på det amerikanske tv-programmet Amazing Race som er et realityprogram hvor folk reiser om kapp rundt i verden.

Hele klassen på Valdres Folkehøgskole deltar, og konkurrerer mot hverandre.

– To lag ble kjørt ut fra skolen, mens to lag begynte bare å gå, forklarer Haugsbø.

Anders Ruud poserer foran grillkiosken for å bevise at de var der. Foto: Privat

– Veldig morsomt

En del av oppdraget er at de ikke har lov å bruke noen penger. Og derfor må de være kreative.

Den første oppgaven var å løse en rebus som tok dem til en grillkiosk ved stupetårnet på Gjøvik. Deretter gikk turen til Hafjell.

– Vi fikk haike med en som fikk lappen dagen før. Så han var veldig gira på å kjøre masse. Han kjørte oss til stavkirka på Ringebu og så fikk vi også overnatte hjemme hos han etterpå.

De har haiket med all slags folk før de nå er på vei fra Åndalsnes til Ålesund.

Lea Haugsbø (19) og Anders Ruud (20) er ute på tur. De har med seg bankkort i tilfelle de er helt avhengig av penger, men inntil videre ligger det i en konvolutt ubrukt. Foto: Privat

De har blant annet har haiket med en eldre arbeidskar, en taxisjåfør, i tillegg til en buss.

– Den følelsen når man får sitte på med noen – man føler veldig mye glede over at noen har lyst til å plukke deg opp, sier Anders Ruud.

Må ta bilder av pingviner

Ideen kom i stand etter at noen foreslo for læreren at det kunne ha vært gøy å konkurrere innad i klassen med rebusløpet. Læreren var villig til å la elevene prøve og nå er elevene på siste etappe.

De ante ikke hvor ferden ville ta dem, men de vet de har flere oppdrag de må fullføre i Ålesund.

– Vi må ta bilder av pingviner på Atlanterhavsparken, og vi får ekstrapoeng om vi klarer å samle et kor på et kjøpesenter.

Overnatting har de allerede ordnet seg. For en av klassekameratene er fra Ålesund og familien var villig til å ta dem inn.

– Vi kunne ikke kontakte sønnen, vi har bare lov å snakke med fremmede, så vi ringte moren hans og hun sa ja.

Men de har begrenset med tid, for allerede torsdag klokka 14 må de være tilbake på Åndalsnes.

– Hvis vi ikke er fremme der klokka 14 i morgen er vi blitt lovd at det blir en kjip tur hjem.

De vet ikke hvordan de ligger an mot de andre lagene, men håper at de skal klare å sanke seg litt ekstrapoeng.

– Det blir i hvert fall ekstrapoeng av å bli intervjuet av NRK, smiler Haugsbø.