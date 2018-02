Reisemål i Norge

Halvparten av nordmenn som reiser bort i løpet av vinteren, velger et reisemål i hjemlandet. Det viser en undersøkelse Kantar TNS har gjennomført for NHO Reiseliv. – I år har vi fått en snørik vinter med gode skiforhold, påpeker direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv. Hun er derfor ikke overrasket over at mange velger ferie her hjemme.