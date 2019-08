Regner med flere arbeidsplasser

Stordalsordføraren regner med flere titalls arbeidsplasser i kommunen når Norsk Sjømat AS etablerer seg med landbasert oppdrettsanlegg og visningssenter for norsk oppdrett. Produksjonen foregår i Stranda, men selve visningssenteret skal ligge i nabokommunen Stordal. I dag besøkte fiskeriministeren bedrifta. – Dette er et kinderegg som vi virkelig må ta vare på og sørge for å skape de verdiene som er ute i distriktet og presentere dem, sier Harald Tom Nesvik (Frp). Ordfører i Stordal, Eva Hove (Ap) sier de har arbeidet målrettet i flere år for å få etabelrt ny næring. – Dette er hovedsatsingsområdet, sier hun.