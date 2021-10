Regnbuemesse i Ørsta

I går blei det for første gong arrangerert Regnbuemesse på Søre Sunnmøre. To gongar har pandemien utsett regnbuemessa i Ørsta kyrkje, men i går var ventetida over. Sokneprest Arne Moltubakk i Ørsta kyrkje er glad for å kunne leie ei slik messe og trur det påverkar haldningar. Leiar i bygdepride i Ørsta og Volda, Rune Sæbønes, seier det er viktig at alle føler seg velkomne i kyrkjerommet.