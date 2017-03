Regjeringen vil bidra til bærekraftige hav

– Vi prioriterer bærekraftig bruk og verdiskapning, rene og sunne hav og blå økonomi, sier statsminister Erna Solberg (H).

En måned etter at den nasjonale havstrategien ble lagt fram, kom også den første stortingsmeldingen om hav i utenriks- og utviklingspolitikken.

Regjeringen sier selv at stortingsmeldingen betyr en kraftig opptrapping av norsk innsats for bærekraftige hav. Den nasjonale havstrategien ble kritisert for ikke å være konkret, og uten tiltak.

Skal ta lederrolle

UTENRIKSMINISTER: Børge Brende mener Norge bør ta en lederrolle internasjonalt. Foto: Falnes, Johan / NTB scanpix

Den internasjonale havstrategien lister ikke bare opp mange gode formål, men inneholder også et helt nytt bistandsprogram. 100 millioner kroner skal settes inn for å bekjempe marin forsøpling og mikroplast.

– Vi skal ta en lederrolle internasjonalt for bærekraftige hav, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Stortingsmeldingen ble presentert om bord på det flunkende nye forskningsskipet Dr. Fridtjof Nansen rett etter at gudmor Erna Solberg hadde døpt skipet som har kostet en halv milliard kroner.

FN-flagg

I likhet med sine to forgjengere skal Fridtjof Nansen seile med FN-flagg og bidra til havforskning og bærekraftig fiskeriforvaltning for land i Afrika og Asia.

I stortingsmeldingen lover regjeringen å øke tildelingene til "Fisk for utvikling-programmet". Dr. Fridtjof Nansen blir sentral i Nansenprogrammet som administreres av FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og som siden 1975 har operert i mer enn 60 utviklingsland.

I stortingsmeldingen lister regjeringen opp flere andre tiltak. De lover blant annet at Norge skal: