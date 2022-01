Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Theodor Leine går første året på Herøy vidaregåande skule, men er heime i huset til foreldra sine dei fleste skuledagane. Sidan før jul har det vore raudt nivå i vidaregåande, og 16-åringen synest det er vanskeleg.

– Du sit no heime og det er kanskje litt kjedeleg. Vi sit jo framfor pc-en og berre jobbar med oppgåver. Vi har ingen andre å snakke med fysisk, vi ser dei berre gjennom skjermen, seier han.

For elevane no får berre møte på skulen enkelte dagar, etter at regjeringa innførte raudt nivå. Avgjerda var i strid med råda både frå Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og blei møtt med sterk kritikk.

– Endringar før torsdag

Men no blir det truleg endringar i løpet av kort tid. Statssekretær Hallvard Hølleland (Ap) stadfestar overfor NRK at det kjem til å skje allereie før torsdag 14. januar.

– Vi vil endre trafikklys i vidaregåande frå raudt til gult. Det må vere eit gult nivå som gjer det mogleg for elevane å vere mykje til stades, samtidig som vi sikrar smittevern, seier han.

Hølleland seier regjeringa har gitt nasjonale helse- og utdanningsstyresmakter i oppdrag å lage eit nytt gult nivå for å få fleire elevar meir på skulen raskt.

– Regjeringa vil før 14. januar gjere endringar i tiltaka som gjeld no, slår han fast.

Kva det nye gule nivået vil seie konkret, svarar han ikkje på, men seier det inneber at elevane skal vere meir på skulen enn i dag.

Statssekretær Hallvard Hølleland (Ap) seier regjeringa kjem til å innføre eit nytt gult nivå før torsdag. Foto: Andrea Melby / NRK

– Ikkje optimal

Rektor Ester Sørdal Klungre på Herøy vidaregåande skule er ei av dei som synest det er tungt å sjå at elevane må vere meir heime. Ho er leiar på ein skule med mange yrkesfaglege studieretningar. Der ville ho gjerne hatt elevane kvar dag.

– Det er ikkje til å stikke under ein stol at mange av våre elevar har valt praktiske linjer fordi dei likar å jobbe med det praktiske. Då er det klart at den digitale undervisninga ikkje er optimal for alle, seier ho.

Rektor Ester Sørdal Klungre ved Herøy vidaregåande skule seier heimeundervisning ikkje passar for alle elevar. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Dette er trafikklysmodellen i grunnskolen Ekspandér faktaboks Grønt nivå: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og normalt renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag Gult nivå: Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Hele klasser regnes som en kohort

To kohorter kan samarbeide utendørs

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser

Kohortvis/trinnvis gruppeinndeling på SFO

Unngå trengsel og store samlinger

Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt Rødt nivå Ingen syke skal møte på skolen

God hygiene og forsterket renhold

Kontaktreduserende tiltak:

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)

Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres)

To kohorter kan samarbeide utendørs

Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter

Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)

Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig

Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte som ikke tilhører samme kohort

Unngå trengsel og store samlinger

Samme kohorter på SFO som i skolen

Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Vurdere alternerende oppmøtetider for elever Kilde: Helsedirektoratet

Gler seg til å kome tilbake

Seinast fredag fortalde rektor ved ein av landets største vidaregåande skular at mange elevar no sluttar fordi dei ikkje orkar meir.

16-åringen Theodor Leine i Herøy er ein av dei som gjerne skulle vore meir på skulen. Han har fått ein ufrivillig, uvanleg start på vidaregåande, og er glad for at det no blir endringar i løpet av kort tid.

– Eg trur eg har fått lært mykje, men eg trur også eg har gått glipp av ein del, det er litt leitt, seier han.

Theodor Leine trivst best når han får vere på skulen. Foto: Hans-Olav Landsverk / NRK

Disse tiltakene gjelder for barnehager, skoler, videregående og voksenopplæring: Ekspandér faktaboks Det innføres nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler. Lokale bestemmelser om rødt tiltaksnivå går foran nasjonalt bestemt gult nivå.

Det innføres nasjonalt rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring.

Grunnskoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå.

Krav til universiteter, høyskoler og fagskoler om å tilrettelegge for digital undervisning, ferdighetstrening og eksamen så langt det er mulig.

Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.