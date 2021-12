«FerryPay 2.0» er ein arbeidstittel som Statens vegvesen brukar om ei ny ordning for å betale på ferjer.

Eit av forslaga i «Ferrypay 2.0» er å erstatte dagens ferjeavtale med førehandsavbetaling, og erstatte den med ein avtale som vert knytt opp mot eit bankkort. Dei anbefalar å gje 20 prosent rabatt til alle med ferjeavtale. Avtalen som er i drift i dag gir 50 prosent rabatt for privatbilar og 40 prosent for næringsliv. Vegvesenet anslår at dette med stor sansylegheit vil føre til høgre kostnadar for dei reisande. For å hindre dette foreslår dei at poltikarane må sette takstane enda meir ned.

Anbefaling 3.3.1 Forskuddet fjernes

Det har i lang tid vært hevdet at dagens forskudd kan være finansielt krevende å avsette, for f.eks. barnefamilier, og dermed er usosialt og gir ulik rabattmulighet. I den senere tid har forskuddskravet i forbindelse med pandemien blitt nedjustert midlertidig. Fra 1. juli 2021 ble forskuddskravet for de korte kjøretøyene redusert fra 3 700 til 3 000 kr. Næringslivet har også signalisert at ordningen er finansielt krevende i og med at krav til innbetaling er knyttet til det enkelte kjøretøy uavhengig om kjøretøyet brukes mye eller lite i transport som krever ferje. Etter dagens ordning må en transportør med 400 store kjøretøy betale inn over en million i forskudd. Staten vegvesen foreslår at det utvikles et rabattkonsept uten forskudd. 19

3.3.2 Innføring av «FerryPay 2.0» som erstatning for løsning med forskudd

I dag eksisterer det en løsning kalt FerryPay som gjør det lettere og sikrere å kreve inn utestående fra utenlandske trafikanter. Alternativet med etterskuddsfakturering er dyrt, medfører tidkrevende oppfølging og har risiko for tap. I FerryPay knyttes et gyldig debet- eller et kredittkort til en avtale der betalingen blir enkelt trukket fra. Motivasjonen for å inngå FerryPay-avtale er i dag i hovedsak å unngå faktureringsgebyr og å få en samlet oversikt over reiser og reisekostnad. Vi ser for oss en utvidet løsning med arbeidstittel «FerryPay 2.0», der det ytes rabatt som motivasjon for å tegne avtale med tilknyttet debet- eller kredittkort. Løsningen ligner på innkreving av bompenger på vei der det gis 20 pst. rabatt som motytelse til inngåelse av avtale. Tegning av avtale og tilknytning av debet- eller kredittkort gir en vesentlig lavere terskel for å oppnå rabatt enn ved krav om forskudd. I den politiske debatten har vi observert at budskapet er at ferjeprisene skal reduseres. Kundene med AutoPASS-ferjeavtale får i dag 40 eller 50 pst. rabatt, og en FerryPay-avtale der rabatten reduseres til 20 pst. gir en forventet merinntekt som vi foreslår skal inngå i finansiering av lavere priser generelt. Samlet effekt av redusert rabattsats og lavere terskel for å oppnå rabatt er med stor sannsynlighet at de reisende får en høyere reisekostnad. Det foreslås at takstene nedjusteres for å unngå dette. En rabatt på 20 pst. estimeres til å frigi midler tilsvarende i generell takstnedgang på ca. 17 pst. sammenlignet med prisene som var 1. januar 2021 (nullalternativet).

3.3.3 Brikkerabatten på 10 pst. videreføres

Dagens brikkerabatt på 10 pst. har en stor verdi i effektiv, rimelig og sikker innkreving av betaling fra kjøretøy som ikke inngår ferjeavtale. Dette gjelder spesielt store utenlandske kjøretøy som har obligatorisk krav til å ha brikke montert og får sine reiser fakturert gjennom sin brikkeutsteder.

3.3.4 Takstgruppe AP6 - AP9 slås sammen

Takstgruppene for de lengste kjøretøyene har relativt liten prisdifferanse, men overgangen mellom dem kan likevel være utfordrende knyttet til målepresisjon. Det foreslås derfor at takstgruppe AP6 - AP9 slås sammen og takseres etter nivået i dagens AP6. Oslo Economics har beregnet at tiltaket, isolert sett, vil redusere inntektene fra ferjedriften med om lag 27 mill. kr per år. Forutsatt at takstene reduseres som beskrevet under punkt 3.3.2, så er det beregnet at inntektene vil reduseres med om lag 22 mill. kr.

3.3.5 Særbestemmelsen for liten bil med tilhenger fjernes

Statens vegvesens forslag bidrar til forenkling av billetteringskonseptet. Prisfordelen som liten bil med tilhenger får fremfor andre kjøretøy/kjøretøykombinasjoner, er en av de siste særbestemmelsene i ferjetakstregulativene. De definerte kombinasjonene i særbestemmelsen er vanskelige å identifisere og klassifisere korrekt, spesielt i automatiske anlegg. Særbestemmelsen foreslås fjernet og total målt lengde legges til grunn. Oslo Economics har beregnet at tiltaket, isolert sett, vil øke inntektene fra ferjedriften med om lag 40 mill. kr per år. Forutsatt at takstene reduseres som beskrevet under punkt 3.3.2, så er det beregnet at inntektene vil øke med om lag 33 mill. kr. 3.3.6 Særskilt innkreving om bord For å sikre inntektene må det være åpning for å avkreve betaling fra kjøretøy uten gyldig FerryPayavtale eller AutoPASS-avtale direkte om bord, uten tillegg i prisen. 20

3.3.7 Oppsummert I gjennomgangen har vi sett på innretning av takst- og rabattstrukturen i ferjedriften, og vi har i liten grad vurdert om provenyet bør endres. Vi opplever at det er et sterkt politisk ønske om at ferjekostnaden for de reisende skal være lavere enn den er i nullalternativet, der takster pr. 1. halvår 2021 er benyttet. Billettinntektene ved den anbefalte løsningen kan reduseres ved å redusere takstnivået. Det er vanskelig å finne tiltak som treffer pendlere presist og samtidig bygger opp under målet om enklere reisehverdag og effektiv innkreving av billettinntektene. I anbefalt løsning er det enklere å oppnå rabatt, også for pendlere. Likevel så vil de som i nullalternativet reiser med 50 pst. rabatt måtte betale mer, om ikke takstnivået reduseres ytterligere. De anbefalte tiltakene bidrar til en enklere reisehverdag og til en sikker og rimelig innkreving av billettinntektene.

Kjelde: Gjennomgang av takst- og rabattstrukturen i ferjedriften, Statens vegvesen