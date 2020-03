Regjeringa dekker faste kostnader

Regjeringa vil dekke faste kostnader for bedrifter for å hjelpe i dei økonomiske utfordringane under koronakrisa. Ordninga vil koste 10-20 milliardar kroner per månad, og skal i første omgang vare i to månader opplyser finansminister Jan Tore Sanner på en pressekonferanse nå.