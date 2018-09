Regional sentral

Tryggheitsalarmsentralen i Kristiansund er i ferd med å bli gjort om til eit heildigitalt regionalt responssenter, for ni kommunar på Nordmøre og to i Romsdal. Dette er den første sentralen av sitt slag her i fylket. Benedicte Nyborg(bildet) seier at Staten set krav til slike sentralar.