Redusert kapasitet på grunn av Helseplattforma

Helse Møre og Romsdal melder dei vil få redusert kapasitet på planlagde behandlingar fram til slutten av april. Årsaka er at over 5000 tilsette skal få opplæring i det nye journalsystemet Helseplattforma. – All akutthjelp vil bli prioritert og innbyggarane i Møre og Romsdal skal vere sikre på å få nødvendig helsehjelp også under opplæring og innføring av Helseplattforma. Vi forventar lengre ventetid og fleire fristbrot for planlagde behandlingar i tida framover. Vi arbeider med tiltak for å redusere ulempene med redusert kapasitet, seier administrerande direktør Olav Lødemel i ei pressemelding.