Redusert fremkommelighet på E39

Det er redusert fremkommelighet på E39 over Ørskogfjellet på grunn av et vogntog med stans i en sving på vei opp fra Sjøholt mot Vestnes, melder Statens vegvesen. Personen som har meldt fra sier at dette kommer brått på. Statens vegvesen ber folk være obs!