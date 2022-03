Reduserer nettleia

Mørenett sine kunder vil få lavere nettleie fra 1. april. Det skjer fordi Statnett i februar bestemte å sette forbrukstariffen til null, og det gir da lavere overføringskostnader i nettet. Mørenett skriver at for en husholdskunde med årsforbruk på 20 000 kWh utgjør denne endringa at nettleia blir redusert med 750 kroner i år.