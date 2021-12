Reduserer åpningstiden

Sykefraværet har økt kraftig i Møre og Romsdal de siste tre månedene. I Molde er presset på de barnehageansatte veldig stort. Flere barnehager vurderer å redusere åpningstida og en av barnehagene har bedt foreldrene om å holde barna hjemme. Å redusere åpningstida kan bli en løsning for å unngå å måtte stenge, sier fagleder for barnehagene i Molde kommune, Ellen Lyngvær Hjelset.

– De enkelte barnehagene gjør nå daglige vurderinger for hvordan de skal løse utfordringene de står i. Ett alternativ er reduserte åpningstider. Dette avgjør de i samarbeid med foreldrerådene og tillitsvalgte. Målet med å redusere åpningstidene er å opprettholde et tilbud til foreldrene og samtidig sikre god kvalitet for barna, sier Hjelset.